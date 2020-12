Aleksandra Domańska przeszła metamorfozę. Ma nową fryzurę

Jednak jak się okazuje, po chwilowej nieobecności w telewizji, Domańska powraca i to w głównej roli. Aktorka zagra w nowym serialu Polsatu "Mecenas Porada". Wcieli się młodą prawniczkę, która dopiero co zdała egzamin adwokacki. Aleksandra na potrzeby produkcji zmieniła się niczym kameleon. Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia z planu. Domańska jako prawniczka będzie ubierać się elegancko w sukienki i marynarki, a do tego będzie miała dłuższe kręcone włosy. Trzeba przyznać, że dawno nie widzieliśmy jej w tak poważnym wydaniu.