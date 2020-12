Problemy zdrowotne Ewy Drzyzgi. Długo nie wiedziała, skąd się wzięły.

Ewa Drzyzga to obecnie jedna ze współprowadzących program "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka świetnie sobie radzi razem w duecie z Agnieszką Woźniak-Starak i widać, że najlepiej odnajduje się w rozmowach z osobami, których poważnie doświadczył los.

Nic dziwnego w końcu Ewa Drzyzga przez wiele lat prowadziła kultowy program "Rozmowy w toku", do którego przychodzili Polacy z przeróżnymi historiami i problemami.

Jak donosi Super Express, Drzyzga bardzo wczuwała się w rolę gospodyni programu i powierniczki ludzkich tragedii. "Z dala od kamer przeżywała prawdziwy dramat i niemal nikt nie wiedział, że było z nią aż tak źle. Gwiazda TVN, która od lat uśmiecha się do nas z ekranu, wypłakała morze łez" - pisze tabloid.

Życie w ciągłym napięciu odbiło się na zdrowiu Ewy Drzyzgi. Dzisiaj dziennikarka zmaga się z silnymi bólami kręgosłupa. "To wszystko ze stresu. (...) Jedna z rehabilitantek mi to uświadomiła: "'Pani za dużo na siebie bierze'. Pytam, jak za dużo, pracuję, zajmuję się dziećmi, jak każdy. Tyle że jej nie chodziło o to, że zasuwam za dużo godzin. Tylko że biorę na siebie zbyt wiele ludzkich emocji" - zapewniła w rozmowie z magazynem "Twój Styl".