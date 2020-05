Aleksandra Dulkiewicz o Pawle Adamowiczu. "Czasami sobie z nim rozmawiam"

"Czasem chodzę do Mariackiego, gdzie jest urna z prochami pana prezydenta, i sobie z nim rozmawiam" – powiedziała Dulkiewicz w wywiadzie dla Newsweeka. Dodała, że w tej rozmowie, on odpowiada jej uśmiechem. "Ja mam pełną świadomość, że to ja jestem prezydentem i to ja muszę brać sprawy w swoje ręce" – wyznała.

Aleksandra Dulkiewicz wyznała również, że jej córka chce już wracać do szkoły. Jak tłumaczyła, tęskni nawet za tymi, których nie lubi. Dodała, że ma z córką dobry kontakt, dużo rozmawiają, a ostatnio wspólnie oglądały orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, które Zofia krótko podsumowała. "Krótkie recenzje to były, ale zostawię je dla siebie" – powiedziała prezydent Gdańska.

Aleksandra Dulkiewicz zwróciła również uwagę na to, że pandemia "jest dużym wyzwaniem dla relacji społecznych nastoletnich ludzi". Przypomniała, że młodzież była i jest krytykowana za nadużywanie smartfonów, jednak w dzisiejszym czasie, to jedyne co im zostało. Nawiązując do wyborów prezydenckich Dulkiewicz powiedziała, że "niezależnie od wyniku, to nie koniec Polski". "Za jakiś czas władzę przejmie ten, który będzie umiał wlać nadzieję w serca" – zkwitowała.