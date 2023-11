Aleksandra Gajewska oceniła nowy rząd. "Teatrzyk"

Aleksandra Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wzięła udział w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Polityczka odniosła się do nowego rządu. - To, co zaprezentował premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński jest koniunkturalnym wykorzystywaniem kobiet - oceniła.