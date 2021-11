Aleksandra Kwaśniewska pojawiła się na ściance. I zalała ją fala krytyki

Niecodzienna stylizacja Aleksandry Kwaśniewskiej

Para zjawiła się na wydarzeniu, by celebrować dziesięciolecie luksusowego Domu Handlowego Vitkac. Badach pojawił się w klasycznej, czarnej stylizacji, Kwaśniewska zaś zdecydowała się na bardziej śmiały look. Prezenterka stacji TVN Style założyła żółty komplet w japońskim stylu. Do tego dobrała białe tenisówki. Jej stylizacja przeszłaby bez większego echa, gdyby nie fakt, że znana w Polsce stylistka postanowiła w jej sprawie zabrać śmiały głos. "Jest to bardzo przykra stylizacja i na tym zakończę, ponieważ wolę pisać o modzie" - napisała na swoim Instagramie Karolina Domaradzka.