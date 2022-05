Aleksandra Szwed pokazała zdjęcie córeczki. To najsłodsze, co dziś zobaczycie

"To nie jest tak, że my się nie chcemy dzielić takimi informacjami. (…) Ale tu są pewne wybory. Albo się dzielimy tym ze światem i godzimy na to, że świat przeżywa to na swój sposób z nami, albo się nie dzielimy i mamy to dla siebie. Ja nie żałuję tego, jak to wypadło. Mogliśmy się cieszyć tym w gronie rodziny. (…) Ja pracuję w tym show-biznesie i póki moje latorośle nie stwierdzą, że też mają ochotę spróbować tej przygody, to tak będzie. Ale nie krytykuję żadnej mamy, która w ten sposób funkcjonuje" – wyjaśniła Aleksandra Szwed w rozmowie z Jastrząb Post.