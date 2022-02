Aleksandra Szwed debiutowała w "Rodzinie zastępczej". Teraz spotkała się ze znajomymi z planu

Fani marzą o kontynuacji "Rodziny zastępczej"

"Gdy pogoda marna, więc specjalnie dla was dziś <tęcza zastępcza>" – napisała pod zdjęciem Szwed. W sekcji komentarzy zalały ją ciepłe słowa fanów, którzy bardzo miło wspominają serial "Rodzina zastępcza". Niektórzy chcieliby zobaczyć jego kontynuację po latach. "Bardzo miło i ciepło was wspominam i do tej pory często rodzinę zastępczą goszczę w swoim domu", "Niewiarygodne, że zdjęcie obcych mi przecież ludzi potrafi wzbudzić tak pozytywne emocje i wspomnienia z dzieciństwa", "Ekipa z mojego ukochanego serialu. Błagam o kontynuację" – czytamy pod postem.