Aleksandra Weder Sawicka: Nobel dla Narges nie oznacza, że reżim ajatollahów od razu upadnie

Więc Narges powiedziała bratu: "Wyjedź na trochę. Aż tutaj się uspokoi". I przyjechał do Trondheim, bo tu miał znajomych. Tymczasem Narges ponownie aresztowano i na przesłuchaniu usłyszała: "Wiemy, że twój brat jest za granicą i współpracuje z obcymi mocarstwami. Jak stamtąd wróci, to ma się do nas zgłosić. Chcemy z nim porozmawiać". Wiadomo, co to oznacza w Iranie. Więc po wyjściu z aresztu zadzwoniła do brata: "Nie wracaj, bo cię aresztują".