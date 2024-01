Między niebem a piekłem

Biskup elbląski Jacek Jezierski przyjmuje ją osobiście. Pola umówiła się na sam na sam, ale przychodzi z przyjaciółką. Biskup się cieszy, że dziewczyna ma wsparcie. I tłumaczy: sprawa jest wciąż w Watykanie. On nie ma wpływu na to, czy ksiądz Marcin zostanie wydalony ze stanu duchownego. A jeśli nie, wtedy to on podejmie dalsze decyzje co do kary.