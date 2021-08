Aleksandra Żebrowska pozuje w samej bieliźnie. To jednak podpis pod zdjęciem najbardziej przyciąga uwagę

Aleksandra Żebrowska jest uwielbiana przez swoje obserwatorki za naturalność i poczucie humoru. Celebrytka walczy o to, by pokazywać się w sieci "bez fitra". I sama jest w tym konsekwentna. Tym razem opublikowała zdjęcie, na którym po raz kolejny udowadnia, że ma niesamowity dystans do siebie.