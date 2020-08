Aleksandra Żebrowska wróciła do domu. "Rosół powitalny"

Żebrowska nie próbuje udawać, że w kilka dni po porodzie wróciła do formy. I wiele kobiet pewnie będzie jej za to wdzięcznych. Podbiła ich serca już pierwszą fotografią ze szpitalnej sali, gdy zmęczona, ale szczęśliwa tuliła do piersi swojego trzeciego synka. W domu czekali na nich starsi braci Felka: Henryk i Franciszek.