Alergia sezonowa. Jak sobie z nią poradzić podczas domowej kwarantanny?

Alergia sezonowa – podstawowe objawy

Alergia sezonowa a domowa kwarantanna

Przebywanie w domu niestety nie uchroni przed pojawieniem się alergii sezonowej. Nawet najkrótszy spacer może doprowadzić do ataku kaszlu czy kichania, ponieważ pyłek bez żadnych przeszkód może przyczepić się do ubrania. Każdy pyłek swobodnie przemieszcza się nawet na większy dystans – wystarczy otwarcie okien. Najlepszym sposobem na uporanie się z alergią sezonową w trakcie domowej kwarantanny jest zażywanie leków przeciwhistaminowych bez recepty. Stosowane regularnie w celu poprawy stanu zdrowia, skutecznie złagodzą nieprzyjemne objawy. Oprócz tego, warto zminimalizować korzystanie z odświeżaczy powietrza, które również podrażniają drogi oddechowe. Częste mycie rąk to istotna kwestia w walce z alergią sezonową, ponieważ często możemy nawet nieświadomie dotykać palcami nosa i oczu. Odpowiednie nawilżanie powietrza i wywietrzanie (najlepiej wieczorem, po opadnięciu pyłków) to kolejne sposoby na radzenie sobie z alergią sezonową. Regularna zmiana pościeli, nawadnianie organizmu, nawilżanie śluzówek oczu to następne pomocne przykłady niwelujące niektóre objawy alergiczne.