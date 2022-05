Alicja Bachleda-Curuś złamała niejedno męskie serce. Szczęście odnalazła u boku tajemniczego Amerykanina

Kilka lat później, jeszcze przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych, gdzie chciała rozpocząć swoją karierę, Bachleda-Curuś związała się z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. To prawdopodobnie ona rozbudziła w nim miłość do świata filmu. Przeprowadzili się nawet razem do Nowego Jorku. Kiedy aktorka chciała jednak spróbować swoich sił w Hollywood, Piotr nie był gotowy na kolejną przeprowadzkę. Tak więc doszło do rozstania.