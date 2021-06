Alicja Walczak była gwiazdą "Big Brothera". Niezwykłe, jak wygląda dzisiaj jej życie

- Wiedziałam, że reakcje mogą być takie, że to wszystko na pokaz, pod kamery. Ale ja szczerze mówiąc, modliłam się, gdy światła były zgaszone. Wtedy nie miałam pojęcia, że są też takie na podczerwień, by widzieć w ciemności. Starałam się nie narzucać swojej wiary, ale wykorzystać ją, by umocnić samą siebie (…). To widzowie zwrócili uwagę, że się modlę, zaczęli o to dopytywać uczestnicy. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo starałam się z tym nie obnosić.