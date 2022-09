Alicja Wieniawa-Narkiewicz na festiwalu w Gdyni. Ma zupełnie inny styl niż sławna siostra

Alicja Wieniawa-Narkiewicz jest córką Konrada Wieniawy-Narkiewicza, co czyni ją przyrodnią siostrą Julii Wieniawy. Urodziła się w 2003 roku, więc jest pięć lat młodsza od sławnej polskiej it-girl. Dziewczyna ma na swoim koncie już kilka ról serialowych, w tym w "Na dobre i na złe". Głośno zrobiło się o niej w 2020 roku, ponieważ dołączyła wtedy do obsady polsatowskich "Przyjaciółek", gdzie od tamtej pory wciela się w postać Hani, czyli córki Ingi granej przez Małgorzatę Sochę. Jednak ambicje Alicji Wieniawy-Narkiewicz sięgają dużo dalej. Chce bowiem podbić świat filmu. Jej droga do osiągnięcia tego celu już się rozpoczęła.