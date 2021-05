Allan Krupa opowiedział o mamie. Łączy ich niezwykła więź

Allan Krupa dorastał na oczach Polski. Chłopak ma ambitne plany dotyczące przyszłości. Aktualnie uczęszcza do szkoły wojskowej, marzy o tym, by zostać snajperem. - Poświęcenie się dla czegoś, za co walczyli inni ludzie, to największy honor, jaki można mieć. Obecnie chodzę do kadeckiego liceum i jestem przygotowywany do służby wojskowej. Chcę zostać zawodowym żołnierzem - mówił Allan w "Dzień Dobry TVN".