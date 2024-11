Alternatywa dla ryżu i kaszy gryczanej. Wypróbuj, a nie wymienisz na inną

Kasza coix jest idealnym składnikiem lekkostrawnej diety dla osób z wrażliwym żołądkiem. Dzięki zawartości błonnika poprawia pracę układu pokarmowego, reguluje poziom cukru we krwi oraz wspiera utrzymanie prawidłowej wagi.

Kasza coix est bogata w antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki. To one odpowiadają za procesy starzenia się organizmu. Regularne spożywanie tej kaszy wspiera też pracę wątroby i trzustki oraz przyspiesza odchudzanie.

