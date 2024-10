Wsyp i włącz zmywarkę. O wiele lepsze od tabletek ze sklepu

Jednym z takich składników jest boraks, czyli sól sodowa, której koszt jest nieporównywalnie niższy od drogich, sklepowych kapsułek. Kilogram boraksu kosztuje zaledwie od 10 do 15 złotych, podczas gdy małe opakowanie tabletek do zmywarki to wydatek od 40 do nawet 80 złotych. Różnica jest ogromna, a efekty – zaskakująco dobre.