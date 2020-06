Paulina Sykut-Jeżyna w krótkim kombinezonie w panterkę. To trend na lato 2020

Paulina Sykut-Jeżyna w sportowym kombinezonie

Na szlak zdecydowała się włożyć morski kombinezon z motywem panterki. I to nie byle jakiej, bo różowej! Tak. W tym roku zwierzęce wzory wciąż wpisują się w trendy na lato. Jednak do rzeczy. Warto zatrzymać się na chwilę przy marce kombinezonu.

To projekt od FemiStories, czyli dwóch sióstr, które tworzą ubrania dla silnych kobiet. "To pasja ruchu – od snowboardu i surfingu, przez jogę aż po skakanie pod sceną na festiwalu rockowym" – czytamy na stronie. Dziewczyny swoimi ubraniami nawiązują również do natury.