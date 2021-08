Aluminiowa folia na deskę do prasowania? Poznaj triki przyspieszające prasowanie.

Gdy położysz folię aluminiową na deskę do prasowania, ze względu na odbicie ciepła będziesz w stanie wygładzić obie strony odzieży na raz. Folia pomoże także pozbyć się zagnieceń. Wystarczy zdjąć pokrowiec z deski do prasowania, następnie umieścić długi pas folii na całej jej powierzchni, po czym umieścić osłonę z powrotem i zabrać się do pracy. Pamiętaj, by folię położyć błyszczącą stroną do góry.