Wskoczyła w ażurową mini. Ale spójrzcie też na buty

W ciepłe dni polecamy również wymienić małą czarną na małą białą – szczególnie taką z ażurowymi wycięciami, która pasuje zarówno do jeansowej kurtki oraz sneakersów, jak i do szpilek przy okazji wieczornego wyjścia. I to właśnie za uniwersalność ją kochamy. Ten klasyczny model posłuży przez lata, o czym doskonale wie Alżbeta Lenska.