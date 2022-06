Koniec procesu dekady. Amber Heard i Johnny Deep usłyszeli wyrok

Takiego procesu nie było od lat

W listopadzie 2020 r. Johnny Depp przegrał głośny proces z tabloidem The Sun, który określił go mianem "żonobijcy". Sąd uznał, że brakuje dowodów na zniesławienie gwiazdora. Do tego podkreślono, że Depp był w wielu sytuacjach agresywny wobec żony. Przegrana nie zniechęciła aktora do dalszej walki o odzyskanie reputacji.