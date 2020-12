Amerykanka trafiła do więzienia, bo złamała zasady kwarantanny. Rodzina błaga o pomoc

Gdy władze wyspy dowiedziały się, że Skylar Mack złamała zasady kwarantanny, podjęto interwencję. W zeszłym tygodniu Amerykanka i jej chłopak trafili do więzienia na cztery miesiące za naruszenie obowiązkowej kwarantanny. 18-latka przyznała się do złamania prawa i początkowo została skazana na 40 godzin prac społecznych oraz grzywnę. Na jej nieszczęście, prokurator wniósł apelację o zwiększenie kary, a sąd się do tego przychylił.

– Płacze, chce wrócić do domu. Wie, że popełniła błąd. Ona się do tego przyznaje. Jest teraz dość rozhisteryzowana – powiedziała w programie NBC „Today” babcia 18-latki, Jeanne Mack

68-letnia babcia zatrzymanej dziewczyny, Jeanne Mack, robi, co może, by uwolnić wnuczkę. M.in. zwróciła się o pomoc do prezydenta Trumpa. Otrzymała odpowiedź z jego biura, że sprawa została przekazana do odpowiedniej agencji federalnej w celu podjęcia dalszych działań. Sędziowie mają rozpatrzeć apelację w sprawie wyroku.