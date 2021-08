Amerykańska wokalistka zaskoczyła stylizacją w Sopocie. Kim jest Kaeyra?

Sopocka stylizacja

Podczas drugiego dnia Festiwalu Top of the Top 2021 piosenkarka wykonała hit "Four non blondes" "What’s up" i porwała publiczność. Uwagę przykuwała także jej odważna, czerwona stylizacja. Góra stroju była złożona z półprzezroczystego gorsetu, z kolei tiulowy dół z przodu odsłaniał nogi, a z tyłu wykończony był dłuższym trenem. Caroline zdecydowała się też na wysokie szpilki i biżuterię, która dodawała stylizacji rockowego sznytu.