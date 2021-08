Agnieszka Woźniak-Starak założyła sukienkę z czarną różą. To symboliczny gest

Agnieszka Woźniak Starak była jedną z gospodyń Sopot TOP of The TOP Festival 2021, który we wtorek 17 sierpnia rozpoczął się w Operze Leśnej w Sopocie. Ten dzień poprzedził drugą rocznicę śmierci jej męża, Piotra Woźniaka-Staraka. Agnieszka uczciła go w szczególny sposób.