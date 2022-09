Amy Winehouse nie stroniła od skandali. Do końca ukrywała jednak jeden romans

Kim jest Pete Doherty?

Gdy poznała go Amy, Pete Doherty był zanany jako członek zespołu The Libertines oraz założyciel i lider Babyshambles. Jako muzyk zdobył niemałe uznanie, docenili go zwłaszcza koneserzy rocka. Brytyjczyk lubił roztaczać wokół siebie aurę ekscentrycznego artysty - chodził w czarnym kapeluszu, pisał wiersze i teksty piosenek, robił zdjęcia i malował. Jedne z obrazów, które udało mu się wystawić w londyńskiej galerii, wzbudziły szczególne kontrowersje - artysta namalował je bowiem za pomocą własnej krwi. Pete Doherty nie stronił od narkotyków i od czasu do czasu popadał w konflikty z prawem – za posiadanie kokainy, jazdę samochodem pod wpływem środków odurzających czy udział w bójce.