Analiza składu ciała. Kontroluj postępy treningowe w domu

Parametr BMI to skrót od body mass index, co tłumaczymy na język polski jako wskaźnik masy ciała. Do obliczenia potrzebna jest masa ciała oraz wzrost. Zakresy wartości mieszczą się w różnych przedziałach, a za prawidłowy jest uważany 18,5 do 24,99. Poniżej tego mówimy o wychudzeniu, a powyżej - o nadwadze i otyłości. Procent wody powinien mieścić się w przedziale od 45 do 60 proc. Zawartość tanki tłuszczowej u mężczyzn optymalnie wynosi 15 do 18 proc., a u kobiet jest to zakres od 16 do 20 proc. Pomiar otłuszczenia narządów należy traktować czysto informacyjnie, ponieważ tylko profesjonalne urządzenia są w stanie dokładnie go sprawdzić.