Andie MacDowell stawia na naturalność. Pokazała się w siwych włosach

MacDowell zawojowała Hollywood pod koniec lat 80. Rola w filmie "Seks, kłamstwa i kasety wideo" przyniósł jej popularność i uznanie krytyków. Od tamtej pory było jej pełno – wykorzystała swoje "5 minut" najlepiej jak umiała. Jej niebanalną urodę doceniły marki kosmetyczną – z jedną z nich jest związana do dziś i to właśnie jej szminkę promowała w filmiku na Instagramie.

Andie MacDowell – dziś

"Wysyłam wam miłość na Święto Dziękczynienia. Ja jestem wdzięczna za tak wiele rzeczy… Mój Boże, ten rok uświadomił mi, jak bardzo – mam rodzinę, dach nad głową i możliwość posilenia się. Mam nadzieję, że jesteście otoczeni niczym innym, tylko tym, co dobre" – napisała pod wideo MacDowell.

Matka i córka jakiś czas temu rozwścieczyły ludzi, gdy złamały obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Wdarła się do parku w chwili, gdy było to zakazane. Żeby się do niego dostać, panie przeczołgały się pod bramą. Zdjęcia MacDowell i jej dzieci obiegły świat, wywołując lawinę krytycznych komentarzy. Internauci byli na nią wściekli, pisząc, że celebrytom wolno więcej i że tak pewnie się jej upiecze.