Andrzej Duda chce zakazu adopcji dzieci dla par jednopłciowych. Dorota Zawadzka oburzona

Dorota Zawadzka odniosła się do słów Andrzeja Dudy

Dorota Zawadzka, która popularność zdobyła jako telewizyjna Superniania, w rozmowie z portalem Onet nie kryła oburzenia pomysłem prezydenta. - Andrzej Duda powołuje się na "dobro dzieci". To ciekawe, bo konia z rzędem temu, kto mi znajdzie gdzieś jakiś zapis o tymże dobru. Ja bym się oczywiście cieszyła, gdyby zaczęto je brać pod uwagę. Jednak z tego, co obserwuję, to dyskusja nie toczy się o tym, co zrobić, by dzieciom było lepiej, ale o tym, kogo wykluczyć z prawa do adopcji - powiedziała.