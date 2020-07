Dorota Zawadzka pokazała fotografię ojca w koszulce z tęczową flagą. Była zdziwiona komentarzami

Hejt w internecie

"Tata, lat 90. 'Gwiazda' Twittera. Po opublikowaniu zdjęcia zapytano mnie: czy mam już dwóch tatusiów? Czy tata przyszedł z chłopakiem? Że to żenujące. Czy w swoim wieku rozumie, co jest napisane i stwierdzono, że na pewno jest kryptogejem" – cytuje Zawadzka.

Po tym wpisie całe szczęście popłynęły miłe słowa w kierunku taty Zawadzkiej. "Czapki z głów. Pani tata to bardzo mądry człowiek. Od takich jak on trzeba się uczyć. I życiowych poglądów, i podejścia do innych", "To raczej rzadko spotykane, żeby człowiek z jego pokolenia miał takie poglądy, dlatego ogromny szacunek dla taty, wspaniały człowiek, otwarty umysł" – czytamy.