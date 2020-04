Andrzej Duda o zakazie rodzinnych porodów i 500 plus. Przyznał, że sam bardzo przeżył narodziny córki

"Proszę pamiętać, że porody odbywają się w szpitalu, a dzisiaj w ogóle jest zakaz chodzenia do szpitali osób postronnych i to właśnie po to, żeby do maksimum chronić życie chorych, żeby jak najmniejsze było prawdopodobieństwo tego, że ktoś przyniesie koronawirusa do szpitala. Tam, gdzie przebywają osoby dotknięte różnego rodzaju schorzeniami" – tłumaczył.