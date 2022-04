Andrzej i Mariola z "Sanatorium miłości" pokazali się razem. Coś ich łączy?

Z kim związał się Andrzej z "Sanatorium miłości"?

Fani programu długo spodziewali się, że Andrzej zbliży się do Moniki. O łączącej ich relacji mówił dla tygodnika "Na żywo". "To był dla mnie wyjątkowy moment. Od ośmiu lat jestem wdowcem i po raz pierwszy od śmierci żony poczułem, że mógłbym się znowu zakochać. Wspaniale nam się rozmawiało. Przy niej się otworzyłem i pozwoliłem sobie na szczerość. To dla mnie dużo, bo tak naprawdę jestem nieśmiały i moje doświadczenia z paniami nauczyły mnie, że nie zawsze jest to doceniane" - podkreślał.