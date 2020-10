Andrzej Piaseczny pokazał, jak mieszka. Wokalista rzadko obnosi się w sieci ze swoim prywatnym życiem

"Trwało to i trwało, ale tak naprawdę to bardzo ładne trwanie było i niosło nam na twarze sporo uśmiechu. Pięknie dziękuję za ten czas i efekt" – napisał w podziękowaniach skierowanych do projektantki wokalista i opublikował zdjęcie magazynu, na którym widać, jak urządził salon. Skomentował, że wystrój na jaki się zdecydował to "eklektyczna mieszanka antyków, nowoczesności i akcentów industrialnych". Dotychczas Andrzej Piaseczny preferował klimaty bliższe naturze. Na swoim profilu na Instagramie pokazywał, jak rozkoszuje się czasem spędzonym w ogrodzie i jaką przyjemność sprawia mu dbanie o przydomową zieleń.