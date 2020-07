Aneta Zając o wyborach prezydenckich 2020. "Mam do tego prawo"

Aneta Zając zachęca, aby wypełnić obywatelski obowiązek

Teraz Aneta Zając postanowiła zabrać głos w sprawie wyborów prezydenckich 2020. Ciekawe jest to, tym bardziej że aktorka nigdy nie angażowała się politycznie. Na swoim instagramowym profilu zamieściła fotografię w białej koszuli i czarnej spódnicy i niczym wzorowa uczennica zachęca Polaków, by 12 lipca oddali swój głos.

"Macie plany na 12.07? Ja mam. Idę zagłosować. Mam do tego prawo. Nie będę was namawiać do tego, żebyście głosowali na konkretnego kandydata. Chce was zachęcić do tego, żebyście wykorzystali swoje prawo do głosowania i 12.07 poszli na wybory. Nasz głos ma znaczenie" - przekonuje aktorka.