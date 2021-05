Angelika rok temu wystąpiła w programie "Nasz nowy dom". Sprawdziliśmy, co u niej słychać

- Od razu wiedzieliśmy, co do siebie czujemy. Jak złapaliśmy się za ręce, coś niesamowitego… My dopiero dzisiaj potrafimy o tym rozmawiać. Nigdy nie czułam czegoś takiego, że jak złapałam kogoś za rękę, to serce mi wystrzeliło. Dzisiaj mieszkamy razem, jego dzieciaki i moje bardzo się lubią, spędzamy razem czas. Myślę, że z tego będzie coś fajnego. Teraz jak się budzę, mam kogoś koło siebie, kto mnie trzyma za rękę i mówi: "Dzisiaj znowu będzie dobrze. Zrobimy to, to i to". Zrobimy, nie ja zrobię. To jest coś, czego nie miałam nigdy. Pozbyłam się lęku - mówi szczęśliwa Angelika.