Czy reakcje rodzin na Katarzynę Dowbor są udawane? Oto prawda o programie "Nasz nowy dom"

- Ten moment, ta scena nie ma dubla. Na co chcesz to ci przysięgnę - nigdy w życiu nie zrobiłam dubla tej sceny. Zdarza się nam przerwać ją w trakcie, jeśli np. jakieś niesforne dziecko zmieni miejsce lub wyjdzie, a my chcemy je mieć z powrotem. Mówimy sobie wtedy "stop", szybciutko je "wrzucamy" i ruszamy z tego samego miejsca. To jest scena, w której wszyscy stają - tak jak to widać w telewizji - i Katarzyna Dowbor mówi. To nie jest scena, w której zapada decyzja, prowadząca mówi "powiem wam, jaka jest decyzja", bo ona już jest, Katarzyna Dowbor przekazuje rodzinie, a zanim to robi przekazuje argumenty, jakie były "za" i "przeciw" - wyjaśniała Olga Toporowska, producentka programu.