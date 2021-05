Ania Dąbrówka udzieliła pierwszego wywiadu. Z tej strony nie znaliście córki Natalii Kukulskiej

W wieku 10 lat zobaczyłam filmik, po którym natychmiast przestałam jeść mięso, a oprócz tego wzbudził on we mnie wiele nowych refleksji na temat tego jak ważne jest to, czym się żywimy. Początkowo usunięcie mięsa z diety miało podłoże ideologiczne, przez co czułam się lepiej, gdyż miałam choć mały wpływ na ratowanie zwierząt. Po upływie kilku lat poczułam, iż niejedzenie mięsa to za mało i wgłębiłam się w temat zdrowego odżywiania. Zaczęłam postrzegać jedzenie jako paliwo zasilające nas na cały dzień. To od nas zależy jakość tego paliwa, to czy będzie nas pielęgnowało, czy z biegiem czasu nas zepsuje. Zaczęłam więc ograniczać produkty zwierzęce.