Ania i Grzegorz Bardowscy pokazali rodzinne zdjęcie. Fani zachwycają się urodą ich córeczki

Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najpopularniejszych par programu "Rolnik szuka żony". Poznali się podczas drugiej edycji show i momentalnie przypadli sobie do gustu. Grzegorza dość szybko zdecydował, że to Annę chce adorować i bliżej poznać. Bez wahania odprawił ze swojego domu pozostałe kandydatki.