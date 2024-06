"Ania od matmy" schudła 44 kg. Tak wygląda dziś

Ostatecznie podjęła decyzję o operacji bariatrycznej. Podczas kwalifikacji do niej usłyszała od lekarza, że "jako osoba z otyłością zawsze będzie na nią chorować".

- Niczym alkoholik. Bez względu na to, ile będę ważyć, muszę się pilnować, bo jestem uzależniona - dodała.

- Teraz ważę 68 kg i docelowo chcę ważyć 54-55 kilogramów. Ale jak będę ważyć 60, to już będę zadowolona - powiedziała w wywiadzie dla Wysokich Obcasów.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!