Codziennie zjadała 8 tys. kalorii. Potem zrzuciła 50 kilogramów

Ali Bruch to mieszkanka Wisconsin w USA. 31-latka zmieniła swoje życie. W nieodległej przeszłości ważyła 126 kilogramów. Codziennie zjadała ogromne ilości niezdrowego jedzenia, co w rezultacie mogło poważnie odbić się na jej zdrowiu.

Wszystko zmieniło się, kiedy pewnego dnia pojechała z kuzynką na zakupy i sprzedawca zwrócił uwagę na jej nadwagę. Odesłał kobietę z działu zwykłego na plus size, ponieważ nie mieściła się w ubrania znajdujące się w pierwszym.

- Ledwo mogłam zmieścić się w rozmiar XXL. Wyszłam ze sklepu, wróciłam do domu z poczuciem porażki. Choć ta sytuacja w smutny sposób otworzyła mi oczy, dała mi też motywację do działania - przyznała Bruch, którą cytuje zagraniczny portal Daily Mail.

W sieci znajdziemy wiele propozycji drakońskich metod na odchudzanie, które drastycznie ograniczają dzienne spożycie kalorii do wręcz głodowych dawek. Wielu ekspertów alarmuje, jak bardzo niezdrowe jest chwytanie się takich sposobów. Ali postawiła na dietę ketogeniczną i stosowanie postu przerywanego. Wykluczyła ze swojej diety niezdrowe przekąski, fast foody, cukier. Utrzymywała dzienną dawkę węglowodanów na poziomie 20-30 gramów.

To właśnie dzieci 31-latki okazały się dla niej ogromną motywacją do osiągnięcia celu. Dziś Ali znowu może bawić się z nimi i biegać bez zadyszki po ogrodzie.

Schudła 65 kg. Otwarcie przyznaje, co naprawdę jej pomogło

