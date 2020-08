Ania Starmach planuje przeprowadzkę. Szuka mieszkania nad morzem

Ania Starmach właśnie wypoczywa nad polskim morzem. Gwiazda TVN razem z córką Jagną i mamą postanowiła spędzić parę dni w Sopocie. Piękna pogoda, brak turystów, bo sezon właśnie się kończy, bajeczne widoki - to wszystko zachęciło Starmach do przeprowadzki.

Najpierw, podczas kręcenia spontanicznego Instagram Story Ania Starmach stwierdziła, że jeśli w Sopocie nadal będzie tak pięknie, będzie zmuszona przeprowdzić się do Trójmiasta. Parę minut później dodała, że to, co było spontanicznym stwierdzeniem, zaczyna przeobrażać się w konkretny plan. Bo choć wyprowadzka z Krakowa na stałe, raczej nie wchodzi w grę, mieszkanie nad morzem byłoby dobrym pomysłem.