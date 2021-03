Ania Starmach podsuwa genialny przepis na deser z okazji Dnia Mężczyzny

Przepis od Ani Starmach

Przygotowanie czekoladowej lawy wcale nie jest takie trudne, jako początkowo może się wydawać. Ania Starmach wyjaśnia: "Piekarnik rozgrzej do temperatury 180°C. Gorzką czekoladę połam na małe kawałki i razem z masłem rozpuść w kąpieli wodnej. Jajka utrzyj z cukrem, dodaj mąkę, kakao i likier. Powstałą masę połącz z czekoladą. Ceramiczne kokilki napełnij do połowy czekoladową masą. Na środku ułóż kilka wiśni oraz odrobinę posiekanej mlecznej czekolady i przykryj kolejną warstwą czekoladowej masy. Kokilki wstaw na 10–12 minut do gorącego piekarnika" - instruuje.