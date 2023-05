Jabłczyńska pozuje w mini. Idealna opcja na wesele

Jeśli powyższe propozycje nie przypadły ci do gustu, ale wciąż chcesz błyszczeć, to może spodoba ci się cekinowa marynarka. Włóż do niej stonowaną koszulę oraz jasne spodnie z szeroką nogawką. Możesz też postawić na jednokolorową sukienkę w stylu "slip dress", a do tego szpilki lub sandałki na słupku. Nie martw się, że będziesz wyglądać zbyt skromnie — marynarka w cekiny gwarantuje efekt "wow".