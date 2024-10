Aniołek VS "przyłapany" w drodze na próbę. Na ramionach najmodniejsza kurtka sezonu

Ostatni pokaz Victoria's Secret odbył się w 2018 roku w Nowym Jorku . Teraz Aniołki powracają do Wielkiego Jabłka, by po sześciu latach znów włożyć skrzydła. W tym czasie marka przeszła gruntowne zmiany wizerunkowe, gdyż regularnie spotykała się z zarzutem braku inkluzywności.

Dzień przez pokazem Barbara Palvin udała się na próbę, co nie umknęło uwadze paparazzi. Modelka postawiła na czarną bazę w postaci skórzanego topu, krótkich spodenek, cienkich rajstop oraz ciekawych czółenek stylizowanych na mokasyny typu "penny" .

Jednak prawdziwą perełką w tym looku jest bez wątpienia lekko oversizowa, skórzana kurtka w odcieniu burgundowym , czyli najmodniejszym kolorze na jesień 2024. Takie okrycie wierzchnie to teraz marzenie każdej fashionistki.

