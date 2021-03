Anita Lipnicka w nowej fryzurze. Zachwyciła fanów naturalnością

Razem z zespołem Varius Manx Anita Lipnicka wydała dwie płyty studyjne, które okazały się komercyjnym sukcesem. Do tej pory piosenki, które śpiewała wokalistka znają coraz młodsze pokolenia. Lipnicka z powodzeniem kontynuuje karierę solową i cały czas ma wierne grono fanów. Na Instagramie jej zdjęcia cieszą się dużym zainteresowaniem internautów.

Naturalność to podstawa u Lipnickiej

Wraz z nastaniem wiosny Lipnicka postanowiła przejść kolejną metamorfozę. Odświeżyła kolor, a także wycieniowała końcówki. Niedawno pochwaliła się efektami za pomocą zdjęcia na Instagramie. Niewątpliwie wokalistka dzięki nowemu uczesaniu straciła przynajmniej 10 lat. "Normalnie wiatr rozwiał mi dzisiaj włosy. Ach, to poczucie wolności i przygody! Niczym go nie zastąpisz!" - napisała.

Pod zdjęciem możemy przeczytać wiele pochlebnych opinii: "Nie poznałam Cię. Swoją drogą cudnie Ci już te włosy odrosły", "Kobieta jest najpiękniejsza, gdy czesze ją wiatr", "Pani się w ogóle nie starzeje! To chyba ten błysk w oku odejmuje 20 lat", "Pięknie naturalnie".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!