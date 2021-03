Młoda mama straciła pracę w trakcie lockdownu. Zarobiła fortunę w sieci dzięki seksownym zdjęciom

Przez rządowe obostrzenia, wiele rodzin w Polsce i Europie z dnia na dzień zostało bez źródła dochodu. Wiele osób zdecydowało się w tym czasie podjąć fizyczne prace, niezgodne z ich wyuczonym zawodem. Gracey Kay znalazła wyjątkowo kontrowersyjne zajęcie. Po roku wrzucania do sieci odważnych fotek, stała się milionerką.

Seksowna mama

Zdesperowana kobieta, założyła konto na stronie OnlyFans. To portal, gdzie subskrybenci, mogą płacić za dostęp do ekskluzywnych treści użytkowników. Często z takiej możliwości "dorobienia" korzystają np. aktorzy porno.

Gracey Kay z pewnością spełnia wszystkie warunki, by zostać gwiazdą rozkładówek. Ma duże usta, długie blond włosy i ponętny biust. Szybko okazało się, że za dostęp do jej seksownych zdjęć, fani są gotowi wydać fortunę.

Fryzjerka w ciągu miesiąca zaczęła zarabiać dwukrotność swojego rocznego dochodu, czyli ok. 130 tysięcy złotych.

Nagość się lepiej sprzedaje

Okazało się, że za dostęp do seksownych fotek "mamuśki", chce płacić aż 140 000 osób. Grono stale się powiększa.

Gracey Key woda sodowa nie uderzyła do głowy, stara się mądrze dysponować pieniędzmi. Większość zarobionego przychodu inwestuje.

Aktualnie przeprowadziła się do Alicante, bo tam ma lepsze warunki "do pracy".

