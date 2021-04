Anita Werner pokazała zdjęcie z młodości. Wymowny podpis

Anita Werner to dziennikarka i prezenterka związana ze stacją TVN. I choć wiadomo, że pracuje tam już od bardzo dawno, to mało kto pomyślałby, że reporterka pracuje tam już dwadzieścia lat. Dziś mija okrągłą rocznica rozpoczęcia współpracy Anity Werner z TVN. Z tej okazji dziennikarka zamieściła na swoim Instagramie stare zdjęcie, pochodzące właśnie z początków jej pracy w telewizji. Na fotografii Werner, dziś kojarzona ze swoimi jasnymi krótkimi włosami, jest długowłosą szatynką.

"Dawno, dawno temu"

- Dziś mija 20 lat odkąd zaczęłam pracować w TVN24. To prawie połowa mojego całego życia. Ta rocznica akurat 1 kwietnia, to nie Prima Aprilisowy żart. To dla mnie ważny moment, a ten cały czas to dla mnie bezcenny skarb. Tak, mam szczęście, że uczyłam się od najlepszych i że przez tyle lat mogłam rozwijać skrzydła w tak fajnym i profesjonalnym towarzystwie. Mogłabym dziś dziękować wielu osobom, ale podziękuję przede wszystkim Wam, Drodzy Widzowie, bo bez Was nie mielibyśmy sensu - napisała dalej dziennikarka.