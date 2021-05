Anita Werner wspomina ostatnie słowa umierającej mamy. Są przestrogą dla każdej kobiety

- Może dzięki historii mojej mamy kilka kobiet pójdzie do lekarza i uratuje swoje zdrowie. Z rakiem nie ma żartów. Choć wielu osobom udaje się go pokonać, zwłaszcza jeśli zostanie wcześnie wykryty, może sprawić wiele cierpienia. Rak jest chorobą, która obdziera człowieka z godności i człowieczeństwa. Patrzyłam na to, jak potrafi zmaltretować – mówiła Anita Werner.