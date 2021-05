Kiedy straciła nadzieję na miłość, pojawił się on. Historia miłości Kożuchowskiej i Wróblewskiego

Para poznała się w Watykanie podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. Ona nie wyobrażała sobie, aby nie pożegnać papieża, on pojechał do Rzymu zawodowo. Kiedy zobaczył Małgorzatę w autobusie na lotnisku zakochał się od pierwszego wejrzenia. Później były kwiaty przesłane Kożuchowskiej po spektaklu, pierwsza randka i cisza. Aktorka odezwała się do dziennikarza po trzech tygodniach. Miłość wystrzeliła, nie było odwrotu.