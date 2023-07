Anita z "Sanatorium miłości" opowiedziała o wakacjach z wnukami. Kryzysowa sytuacja na lotnisku

Anita Nowicka opowiedziała o nieudanej podróży z wnuczętami

– Gdy wracaliśmy z synem i dwójką wnucząt, wylatywaliśmy, oczywiście przechodząc przez sklep z zabawkami na lotnisku. Mój wnuk ma wyjątkowy talent do odszukiwania najdroższych klocków. Wynalazł takie za tysiąc złotych i bardzo je chciał. Były pertraktacje z rodzicami. Ostatecznie wnuk zgodził się rozbić swoją świnkę z oszczędnościami i dołożyć się do zakupów. Po 20 minutach negocjacji doszliśmy do porozumienia i kupiliśmy te klocki – zaczęła swoją opowieść Anita Nowicka.